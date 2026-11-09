LPKF Laser: 2027 soll aus Fantasie zählbarer Ertrag werden

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Nach der Gewinnwarnung boten die finalen Neunmonatszahlen 2026 bei LPKF Laser keine Überraschungen mehr. Der Umsatz fiel um über 28 % auf 60,3 Mio. Euro und das um diverse Aufwandsposten, darunter Restrukturierungen und Abfindungen, bereinigte EBIT sank auf -8,9 Mio. Euro (9M 2025: -0,8 Mio. Euro). Das Periodenergebnis verminderte sich auf - 13,7 Mio. Euro (9M 2025: -5,0 Mio. Euro). Doch selbst die gesenkten Jahresziele (Umsatz: 93 bis 100 Mio. Euro; bereinigte EBIT-Marge: -7,0 bis -2,5 %) sind noch nicht eingetütet.

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Die Zielverfehlung ist maßgeblich Projektverschiebungen geschuldet. Im Solarsegment verzögerte sich ein Großauftrag aus China. Dieser ist jetzt für 2027 fest eingeplant, fehlt aber 2026 in den Büchern. Demnach sank der Solar-Umsatz auf 11,2 Mio. Euro (9M25: 25,8 Mio. Euro). Der Rückgang bei Welding auf 11,2 Mio. Euro (9M25: 20 Mio. Euro) ist auf ein Sonderprojekt im Vorjahr zurückzuführen.

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Im Segment Development fiel der Umsatz leicht auf 17,5 Mio. Euro (9M 2025: 18,1 Mio. Euro), während bei Electronics, wo Glaskomponenten im Fokus stehen, ein leichter Anstieg auf 20,5 Mio. Euro (9M 2025: 20 Mio. Euro) gelang. Genau hier soll zukünftig die Musik spielen.

Denn Glassubstrate gelten im Advanced Packaging-Markt der Halbleiterindustrie als zukünftige Schlüsseltechnologie. Beispielsweise sind optische Verbindungen direkt in ein Substrat integrierbar, was schnellere Datenübertragungen bei geringerem Energieverlust ermöglicht. Bei stetig steigenden Datenmengen sind ebendiese Eigenschaften gefragt. LPKF besitzt mit der patentierten LIDE-Technologie einen Hebel, um am hohen Potenzial bei Advanced Packaging zu partizipieren. Nach Unternehmensangaben beträgt das für LPKF adressierbare Volumen bis 2030 rund 1,7 Mrd. Euro...

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