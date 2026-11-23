SGL Carbon hat aufgrund der Beendigung unrentabler Geschäftsbereiche im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatzrückgang auf 594,8 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) erlitten. Das bereinigte EBITDA sank deutlich unterproportional um 2,1 % auf 106,3 Mio. Euro. Die erhöhten Jahresziele machen Hoffnung.

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Wie bereits im Vorfeld der Neunmonatszahlen gemeldet, plant das Unternehmen 2026 mit einem Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielrange von 720 bis 770 Mio. Euro. Beim um Einmaleffekte und Sonderaufwendungen bereinigten EBITDA wird mit 130 bis 140 Mio. Euro (zuvor: 110 bis 130 Mio. Euro) gerechnet. Der Rückgang beim bereinigten EBITDA im Neunmonatszeitraum ist dabei auch auf ertragswirksame Ausgleichszahlungen über gut 30 Mio. Euro zurückzuführen.

Dass es operativ wieder in die richtige Richtung geht, belegt die nach Unternehmensangaben gute Nachfrage nach Produkten im Halbleiter- und Nuklearbereich.

Die Restrukturierung zeigt offensichtlich Wirkung bei SGL Carbon...

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