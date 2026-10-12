SGL Carbon: Zielanhebung untermauert Turnaround

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Auf Basis vorläufiger Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 soll der Umsatz bei SGL Carbon auf 595 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA auf rund 106 Mio. Euro (9M: 108,6 Mio. Euro) sinken. Trotz der Rückgänge ist das besser als erwartet: Das Unternehmen hob daraufhin die Ziele 2026 an.

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Demnach soll im Gesamtjahr 2026 der Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielrange von 720 bis 770 Mio. Euro liegen. Dass das dennoch weniger als im Vorjahr ist, liegt an der Aufgabe unrentabler Geschäftsbereiche.

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Beim um Einmaleffekte und Sonderaufwendungen bereinigten EBITDA wird nun mit 130 bis 140 Mio. Euro (zuvor: 110 bis 130 Mio. Euro) gerechnet. Wenngleich das Papier kräftig Fahrt aufgenommen hat, sind die Erfolge in neuen Zielmärkten noch überschaubar. Der im Januar geschlossene Liefervertrag mit X-energy, inklusive Kapazitätsausbau, geht aber in die richtige Richtung.

Die Entwicklung bei SGL Carbon entspricht unseren Erwartungen (29/2026)...

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