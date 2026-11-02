Vorwerk: Zielanhebung macht die Aktie interessant

Die Friedrich Vorwerk Group hat starke vorläufige Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 12 % auf 565,6 Mio. Euro und das EBITDA verbesserte sich sogar um rund 64 % auf 173,4 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2026 wird das Unternehmen nun abermals deutlich optimistischer.

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Auf Basis der starken Q3-Entwicklung soll der Umsatz nun in einer Spanne zwischen 760 und 790 Mio. Euro (zuvor: 730 bis 780 Mio. Euro) liegen und das EBITDA auf 220 bis 230 Mio. Euro (zuvor: 180 bis 200 Mio. Euro) steigen. Das Unternehmen begründet die Zielanhebung mit einem höheren Anteil an Arbeitsgemeinschaften und zum anderen mit der signifikant reduzierten Materialaufwandsquote.

Wir haben die Mitte der erwarteten EBITDA-Range (225 Mio. Euro) in unser Modell übernommen. Unterm Strich ergibt dies einen kräftigen Anstieg beim Ergebnis je Aktie auf 6,26 Euro, nach zuvor 4,50 Euro.

Wir schätzen für 2027 zudem eine ähnlich hohe EBITDA-Marge wie 2026...

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