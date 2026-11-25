Der Weinhändler Hawesko hat mit Vorlage des Neunmonatsberichts 2026 die im August gesenkten Ziele bestätigt – allerdings nur am unteren Ende der Spannen. Die traurige Erkenntnis des Managements lautet, dass die Nachfrage bei Privatkunden weiter rückläufig ist. Ob die Aktie, die durch das Weihnachtsgeschäft um den Jahreswechsel oftmals zulegen konnte, auch 2026/27 zum Festtagsgewinner wird?

Früher war Hawesko eine Bank, wenn es darum ging, im Dezember noch einmal einen Spurt auf das Börsenparkett zu legen. Zugegeben: In den vergangenen zwei bis drei Jahren war die Aktie doch eher etwas kurzatmig unterwegs und der Endspurt fiel dementsprechend verhalten aus. Ob die Hamburger in diesem Jahr wieder an die alten Zeiten anknüpfen können, ist daher noch offen. Zumindest aber sind die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung mittlerweile so geerdet, dass eine positive Überraschung wahrscheinlicher erscheint als eine negative.

Das liegt unter anderem an den Neunmonatszahlen und dem bestätigten Ausblick für das Gesamtjahr 2026, wenngleich das Management einschränkte, dass die Ziele wohl nur am unteren Ende der Spannen erreicht werden. Im Neunmonatszeitraum 2026 sank der Umsatz um 4,5 Prozent auf gut 406 Mio. Euro. Das EBIT fiel sogar deutlich überproportional um 46 Prozent auf nur noch 4,6 Mio. Euro und der Periodenüberschuss erreichte mit Ach und Krach die schwarze Null. Im Vorjahr waren es noch 2,2 Mio. Euro.

Unter der Prämisse, dass aller Voraussicht nach nur noch das untere Ende der Zielspannen erreicht wird, soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 weiterhin um 2 bis 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 622 Mio. Euro sinken. Beim operativen EBIT liegt die Spanne zwischen 23 und 26 Mio. Euro – allerdings vor einmaligen Aufwendungen von bis zu 4 Mio. Euro.

Gelingt dem Unternehmen ein passables Weihnachtsgeschäft, dann sollten die Mindestziele erreichbar sein. Ein Selbstläufer wird es dennoch nicht. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal hat bereits gezeigt, wie die Fixkosten bezüglich des Standorts, beim Personal und in der Logistik durchschlagen können. Mit weniger als 125 Mio. Euro ist die Börsenbewertung mittlerweile so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach eigenen Zukäufen könnte Hawesko vielleicht selbst zum Ziel werden. Bis das Unternehmen wieder steigende Umsätze und Erträge liefert, ist die Aktie aber nur für kurzfristige Spekulationen geeignet.



(aktien-global.de, 25.11.2026, 10:15 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)





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