Hochtief: Der Fluch der Bewertung

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Der Baukonzern Hochtief ist ein Akquise-Monster. Neue und zugleich nennenswerte Aufträge folgen nahezu im Wochenrhythmus. Dabei reichen die eingegangenen Aufträge über Infrastrukturprojekte für das Verkehrswesen und den Bau sowie die Energieversorgung bei KI-Rechenzentren bis hin zu Baudienstleistungen im Bereich der Verteidigung. Dennoch hat die Aktie seit Mai tendenziell den Rückwärtsgang eingelegt.
Die Zeiten, als nach Veröffentlichung der Quartalsberichte von Hochtief die Aktie regelmäßig sprunghaft zulegte, sind zunächst einmal vorbei. Das liegt vor allem daran, dass das Papier nach dem steilen Anstieg von Ende 2024 bis Mai 2026 recht ambitioniert bewertet ist. Aktuell beträgt das KGV knapp 28 und setzt voraus, dass bei einem aktuellen Kurs von gut 400 Euro ein Gewinn je Aktie von knapp 14,50 Euro eingefahren werden kann. Das erwarten zumindest die Analysten im Schnitt.
Zum Halbjahr wies Hochtief lediglich 6,21 Euro/Aktie in den Büchern aus. Dem Gewinn/Aktie steht aber ein Auftragseingang entgegen, der in der ersten Jahreshälfte um 25 Prozent auf 31,5 Mrd. Euro kletterte. Hieraus folgt ein Rekord-Auftragsbestand per 30. Juni 2026 von 84,8 Mrd. Euro. Da sollte sich das Delta zwischen dem Halbjahresergebnis und den Analystenschätzungen für das Gesamtjahr doch schließen lassen. Dazu kommen mit fast schon beängstigender Konstanz stetig neue Großaufträge.
Neben dem großen Treiber, dem Bau von KI-Rechenzentren, ist Hochtief in weiteren wachstumsstarken Industrien unterwegs. Der zumindest außerhalb Deutschlands steigende Trend zu modernen nuklearen Anlagen bescherte dem Unternehmen zuletzt einen neuen Rahmenvertrag am größten Nuklearkomplex Europas im britischen Sellafield. Über die US-Tochter Turner wiederum wurde ein Auftrag von der US-Luftwaffe gewonnen, im Rahmen dessen Bodentestanlagen modernisiert werden sollen.
Für die weitere Kursentwicklung wird es nun entscheidend sein, wie schnell sich der Auftragsbestand abarbeiten und in Umsatz und Ertrag ummünzen lässt. Dem starken Neugeschäft steht eine Bewertung entgegen, die schon viel Zukunftsfantasie eingepreist hat. Darüber hinaus befindet sich die Aktie seit dem Hoch im Mai 2026 in einem technischen Abwärtstrend. Gelingt die technische Befreiung und überzeugt das Unternehmen mit den anstehenden Neunmonatszahlen (Vorlage am 5. November), dürfte das Papier zumindest an einer möglichen Jahresend-Rally partizipieren.

(aktien-global.de, 07.10.2026, 12:45 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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