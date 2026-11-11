Hochtief: Mehr Tech- als Bauwert?

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Der Baukonzern Hochtief hat mit den Q3-Zahlen die im Sommer angehobenen Geschäftsziele für 2026 bestätigt – und eigentlich sollte damit doch alles in Butter sein. Ist es aber nicht: Die Furcht der Investoren, dass die Gewinne aus dem Geschäft mit Rechenzentren nach der Schlappe der Republikaner in den USA nicht mehr wie gewohnt sprudeln, drückt auf den Kurs der Essener. Da bekanntlich nichts so heiß gegessen wird, wie gekocht, besteht kein Grund zur Panik.

Ein gewichtiges Argument für die Hochtief-Aktie sind die nunmehr seit mehreren Jahren kontinuierlich starken Geschäftszahlen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf gut 32 Mrd. Euro. Der um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte operative Gewinn verbesserte sich sogar um über 30 Prozent auf knapp 1,2 Mrd. Euro. Das Nachsteuerergebnis kletterte dagegen nur um gut 7 Prozent auf rund 798 Mio. Euro. Hier ist aber zu beachten, dass der Nachsteuerwert im Vorjahr von einem Sonderertrag über 146 Mio. Euro profitierte.

Dass die Aktie dennoch unter Druck geriet, dürfte diesmal nicht der Bewertung allein geschuldet gewesen sein. Denn die hat sich seit dem deutlichen Rückgang vom Jahreshoch stark relativiert. Bei einem von Analysten erwarteten Gewinn/Aktie von 14,50 Euro im Jahr 2026 liegt das aktuelle KGV bei Kursen von 370 Euro bei gut 25. Das ist auf den ersten Blick noch immer üppig. Unter Eliminierung des Sonderertrags aus dem Vorjahr wäre der Nachsteuergewinn aber um über 30 Prozent gestiegen – und wenn die Gewinne um gut 30 Prozent steigen, darf das KGV auch dementsprechend höher sein.

Allerdings ist die Hausse bei Hochtief schon dem starken Geschäft beim Bau von Netzwerkzentren geschuldet. Die US-Tochter Turner erzielte im Neunmonatszeitraum 2026 doppelt so viel Gewinn wie die übrigen Hochtief-Sparten zusammen – und da dominieren bekanntlich die Aufträge der US-Regierung zum Bau dieser Rechenzentren. Dennoch: Auch nach den Midterms werden in den USA Rechenzentren benötigt. Hinzu kommt, dass Hochtief weltweit agiert und Aufträge über Infrastrukturprojekte für das Verkehrswesen über Nuklearanlagen und Rohstoffminen bis hin zu Baudienstleistungen im Bereich der Verteidigung in den Büchern hat.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass die Konzernmutter ACS Hochtief komplett übernehmen will. Diese Gerüchte sind nicht neu und hatten vor 3 bis 4 Jahren ihre Berechtigung. Allerdings hat ACS mit steigenden Hochtief-Kursen die Kauftätigkeit stark zurückgefahren und hält nach jüngsten Angaben knapp 76 Prozent. Ganz auszuschließen ist für die Zukunft nichts. Wer investiert ist, sollte die Marke von 340 bis 350 Euro im Auge behalten. Hier könnte das Papier die Talfahrt aus technischer Sicht beenden.



(aktien-global.de, 11.11.2026, 13:00 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)





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